Yap saludo kay Pingris

PINAKAHIHINTAY ng lahat ang reaksiyon ni James Yap sa announcement ng kanyang dating kasangga na si Marc Pingris na magre-retire na.

Sa Instagram, ipinarating ni Yap ang mensahe.

“Madami din tayong hirap na pinagdaanan na gyera sa loob ng court, magkasama tayo sa hirap at sa saya,” ani Yap. “Sabay tayo nagsimula in 2004 kaya nagulat ako na mag-retire ka na.”

No. 2 pick ng Purefoods si Yap noong taong ‘yun, kasunod niya sa No. 3 si Pingris na kinuha ng FedEx.

Bago nagpa-draft, magkakampi na ang dalawa sa Welcoat sa PBL.

Sumunod na season, nakuha ng Purefoods sa trade si Ping at muli silang nagsama ni Yap.

Kampeon agad sila sa 2006 Philippine Cup, si Ping ang Finals MVP pero sinikwat ni Yap ang una sa dalawang MVP plums niya sa season. Kasama si PJ Simon, inangklahan ng tatlo ang grand slam ng prangkisa noong 2014 sa ilalim ni coach Tim Cone.

Nalipat si Yap sa Rain or Shine noong 2016, nanatili sa Magnolia si Pingris. Pareho nang 39 ang dalawa.

Tinawag ni Yap na ‘one of the best’ teammate si Ping.

“Our brotherhood and friendship started with basketball pero alam ko that we go beyond that, na kahit ‘di na tayo pareho naglalaro, ‘di magbabago samahan natin,” dagdag ni James. (VE)