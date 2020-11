Yap, Rain or Shine sampa sa quarters

Mga laro ngayon: (AUF Gym/Clark)

Kinumpleto ng Rain or Shine ang kailangang walong koponan sa quarterfinals Martes ng gabi matapos nitong biguin ang TNT Tropang Giga, 80-74, sa ginaganap na eliminasyon ng 2020 Honda PBA Philippine Cup bubble sa AUF Sports Arena and Cultural Center sa Angeles, Pampanga.

Binitbit nina James Yap at JV Mocon ang Elasto Painters sa pagtatala ng 16 puntos kada isa upang siguruhin ng RoS ang isang silya sa walong koponan na quarterfinals sa kabuuang 6-4 panalo-talong kartada.

May 2 rebounds at 1 assists din si Yap habang si Mocon ay may 10 rebounds, 2 assists, 2 steals at 1 block.

Isang butata ni Gabe Norwood mula kay RR Pogoy ng TNT ang nagselyo ng panalo para sa RoS.

Si Norwood din ang nakakuha sa loose ball na naipasa nito kay Kris Rosales na nagbigay sa koponan ng 77-74 bentahe.

Hindi nakapaglaro si Jayson Castro dahil sa foot injury para sa TNT na nahulog sa 7-4 kartada.

Hindi nagkalayo ang Rain or Shine at Tropang Giga sa first half ng laro kung saan kapwa naitala ng dalawa ang pitong puntos lamang na abante.

Unang kinapitan ng TNT ang pitong puntos na kalamangan sa 2:50 minuto ng unang yugto sa 17-10 mula sa jump shot ni Almond Vosotros.

Gayunman, bumawi ang Elasto Painters sa tulong ni Yap at Mark Borboran sa ikalawang yugto upang bawiin ang kalamangan at itala din ang pitong puntos na abante sa 41-34, may 1:24 sa first half. (Lito Oredo)