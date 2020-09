Yap mabigat ang dibdib

UWIAN na.

Matapos magbakasyon at magpakahayahay sa Italya, `balikbayan’ na ang peg ni PBA veteran James Yap.

Good news man ito sa mga nakaabang niyang Pinoy baller fan, uuwi namang mabigat ang dibdib ni ‘Big Game’ James.

Ang dahilan, solo flight ito, magiging home alone at maiiwan ang kanyang mag-iina sa Italy.

“Hard for me today to say bye. I will miss you. Will come back as soon as possible!” emosyunal na caption ng Rain or Shine cager sa kanyang IG Post.

Nabatid na matapos makansela ang 2020 PBA season ay lumipad muna sa Europa ang 6-foot-3 shooter para maka-bonding ang mga anak nito at mestisang misis.

Ngayong aprubado na ang PBA team practices ay nagpasya na rin ang former UE star at two-time PBA Most Valuable Player (MVP) na umuwi na sa Pilipinas para magbalik sa ensayo. (Aivan Episcope)