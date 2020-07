Yap: ‘Emisaryo’ ng ABS-CBN inalok ako P200M para sa boto ko

sdc

Nainis si ACT-CIS Partylist Rep. Eric Yap sa mga balita na naglalaman ng unverified information at hinggil sa nalalapit na botohan para sa prangkisa ng ABS-CBN.

Kaya naman kinwento niya ang aniya’y natanggap niyang tawag mula sa umano’y emisaryo ng ABS-CBN kung saan inalok siya nang P200 milyon kapalit ng boto niya pabor sa bagong prangkisa ng network.

“More than two weeks ago, may tumawag sa atin, nagpakilalang emisaryo ng ABS CBN at hinihimok tayong bumoto pabor sa ABS CBN kapalit ng 200 Million pesos. Simple lang ang sagot ko, hindi for sale ang prinsipyo at boto ko,” lahad ni Yap sa isang statement, Huwebes.

“Nilabas ko ba sa media? Hindi. Dahil hindi tayo sigurado kung emisaryo nga ng ABS CBN yun at unfair naman na malalagay sa alanganin ang pangalan ng ABS CBN dahil sa kanya at unfair din maging sa proceedings ng Joint Committee na tumatalakay sa issue ng prangkisa nila.”

“May nadinig tayo na iba pang kaso gaya nito pero hindi natin nilabas dahil hindi din verified ang mga information na yun,” aniya pa.

Bukod dito, binanggit ng kongresista ang mga nabasa aniya niya na balita na “pinagtutulungan daw i-pressure ang ating mga kasamahan para bumoto laban sa ABSCBN pero puro paratang lang ang laman at walang credible source” at “meron pang listahan na nilabas na boto daw ng mga Kongresista kahit na malinaw na malinaw na wala pang nangyayaring botohan.”

“Buhay na buhay ang press freedom sa bansa hanggang sa puntong inaabuso na ito para sa pansariling interest ng iilan,” wika ni Yap.

“Do not mislead the public. They deserve to know the truth,” dagdag niya.

Pagbobotohan ng Kamara ang ABS-CBN franchise renewal ngayong linggo.