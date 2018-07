Yap, Elasto Painters kailangang mag-adjust

Bagama’t natalo sa opener ng PBA Commissioner’s Cup best-of-five semifinal series ang Rain or Shine kontra sa Barangay Ginebra, hindi nasisiraan ng loob si two-time MVP James Yap na makakabawi sila sa Game 2.

“Kaya pa yan,” maikling sabi ni Yap matapos na yumukod ang E-Painters sa Kings sa score na 102-89 noong Linggo.

Nakatakda ang Game 2 ng E-Painters at Kings sa ganap na alas-siete ngayong gabi (Martes) sa Smart Araneta Coliseum.

Sinabi ni Yap, nahirapan sila i-execute ang kanilang play sa post dahil sa ini-apply na depensa ng Ginebra.

“Maganda ang depensa nila sa post. Hirap na hirap kaming ipasa yung bola kay Regie (Johnson) kaya sa tingin ko doon kami mag-aadjust,” sabi ni Yap.

Sa sagupaan, tinambakan ng Kings ang Painters 40-22 at 52-45 sa halftime.

Nagawang makadikit ng RoS sa apat na puntos 63-67 sa 10-point binge tampok ang four-point play ni Yap sa third quarter.

Sa post game interview, sinisi ni coach Caloy Garcia ang pagkabigo nilang mag-adjust habang nasa kasagsagan ang sagupaan.

“We have just to find ways to counter their defense. We have to do the viewing and see what Ginebra did against us,” sabi ni Garcia sa post game interview.

Sinabi ni Garcia na isa sa kailangan nilang gawin sa Game 2 ay mag-adjust at gamitin ang ‘mismatches’ na hindi nila nagawa sa Game 1.