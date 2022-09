Yankees dinurog Rays

NAGPAULAN ng home runs ang New York Yankees para ilampaso ang Tampa Bay Rays 10-4 nitong Lunes.

Apat na homers ang pinalipad ng Yanks, kalahati rito kay Gleyber Torres.

Pinaglayag ng second baseman ang opposite-field three-run homer sa first inning, dinagdagan ng isa pa sa second pagkatapos ng long shot din ni Giancarlo Stanton.

May isa pang three-run shot si Stanton.

Tatlong home runs ang pinalipad ng Yanks sa second, galing sa bat ni Oswaldo Cabrera ang pangatlo.

Naglista ang New York ng four walks, four hits at seven runs sa second – 10 sa first two frames.

Hindi na nakarekober ang Rays. (Vladi Eduarte)