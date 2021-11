Yaman ni Duterte pinalalantad ni Sotto

Dapat umanong isapubliko ang statement of assets, liabilities and net worth (SALN) ni Pangulong Rodrigo Duterte, ayon kay Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III.

“Yes, I think so. He is the president. The people expect transparency in their leaders,” pahayag ni Sotto sa panayam sa ANC.

Huling isinapubliko ni Duterte ang kanyang SALN noong 2017 kung saan ay nagdeklara ito ng P28.5 million net worth.

Giit ni Sotto dapat “voluntary” ang pagsasapubliko ng SALN ng mga kandidato.

Reaksiyon ito ng vice presidential aspirant sa mungkahi ni Sorsogon Gov. Francis ‘Chiz’Escudero, kandidato sa pagka-senador, na dapat ibunyag ng mga kandidato sa national at local election, ang kanilang SALN. (Dindo Matining)