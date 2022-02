Yaman ng mga Marcos binalandra

Nagtayo kahapon ng mini exhibit ang isang grupo ng kababaihan sa tabi ng People Power Monument na nagpapakita ng mga nakaw diumano na yaman ng pamilya Marcos.

Isinabay ang exhibit sa ika-36 anibersayo ng EDSA People Power sa pangunguna ng grupong Gabriela.

Partikular na ipinakita sa street gallery ang mga koleksiyong sapatos ng dating unang ginang Imelda Marcos.

“A pair of Imelda’s branded shoes would cost the same as the combined minimum wages of 140 workers during 1975. This is the graphic portrayal of Marcos family’s obscene wealth during martial law while Filipinos that time are grappling with rising prices, depreciating wages and dire hunger,” ayon kay Gabriela party-list Rep. Arlene Brosas.

Kaugnay nito, muling panawagan ng kongresista ang hustisya para sa lahat ng biktima ng diktadurya kasabay ng paghimok sa mga Pilipino na labanan ang pagbabalik sa politika ng pamilyang Marcos.(Eralyn Prado)