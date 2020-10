Yaman mo gurl: Arci niregaluhan ng lote si Jimin Park

Umakyat na naman ng isang level ang pagkabaliw ni Arci Muñoz sa Korean star na si Jimin Park. Pinatayuan niya nga ito ng isang park.

Ipinangalanan ni Arci ang nabiling lote kay Jimin at tinawag nya itong Jimin Park. Nakabalandra sa Instagram ni Arci ang larawan niya na nakatayo sa karatula na nagsasabing “welcome to Jimin Park”.

Sabi ni Arci ay regalo niya sa birthday ni Jimin ang lote na pagtataniman niya ng mga puno.

“You now have yer own forest in the Philippines #parkjimin welcome to #jiminpark nature park! I guess ya now know my gift to our baby mochi on his special day. Watch it on mi bio #bts,” sey ni Arci na baliw talaga kay Jimin.

Siguradong kikiligin si Jimin kapag nalaman niya ito.

Enchong tinawag na ‘stupid’ ‘liar’ si Cong. Yap

Tinawag na “stupid” at “liar” ni Enchong Dee si Cong. Eric Yap. Nag-react si Enchong sa niretweet niyang interview ng ANC kay Cong Yap.

Tinanong si Yap ng news anchor na si Christian tungkol sa pagbasura ng bagong prangkisa ng ABS-CBN sa kamara.

Isa si Yap sa mga bumoto sa pagbasura ng prangkisa ng nasabing TV network. Pinanindigan ni Yap ang kanyang boto, pero nag-init ang ulo ni Enchong sa pagpapaliwanag nito na dapat turuan ng leksiyon ang network lalo na ang news production nito.

Nagsalita rin si Yap sa pagbabalik teleserye ng Kapamilya sa ibang network. Naniniwala si Yap na makakabalik ang ABS-CBN na mas maayos.

Hindi nakayanan ni Enchong ang pinagsasabi ni Yap.

“I felt disgusted listening to this person’s lies and stupidity!” sabi ni Enchong.

Si Enchong ay supporter ni VP Leni Robredo.

Awra kinadyot ng bagets sa wetpaks

Nahiya si Awra sa dapat sana ay synchronized TikTok dance routine nila ng isang bagets. Mapapanood sa video na nag-set up si Awra ng camera at gumiling at tumuwad.

Pagtuwad niya ay itinutok ng lalake ang kanyang harapan at kumadyot sa likod ng baklita. Naloka si Awra na agad inilayo ang puwet at tinapik ang lalake.

Natawa lang ang lalaki sa ginawa niya kay Awra. May kamera raw kasi kaya nahiya si Awra.

Marami ang naaliw kay Awra at sa bagets.

‘Dumi’ ni Megan inilantad ni Mikael

Nagtirahan ang mag-asawang Megan Young at Mikael Daez sa kani-kanilang Instagram.

Unang ipinangalandakan ni Mikael ang nangigitim na talampakan ni Megan habang natutulog para ipakita ang dumi nito. Gumanti si Megan at ang paa naman ni Mikael ang ipinakita niya para igiit na mas marumi ito.

Sabi ni Mikael, hard worker ang kanyang misis. Inamin ni Megan na masipag talaga siya.

Umamin si Mikael na marumi ang sahig ng bahay nila ni Megan.

Ayon kay Mikael, nag-aayos sila ni Megan ng mga gamit nila sa bahay kaya marumi ang kanilang sahig.