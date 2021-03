Yam pinag-iingat kay Budoy: ‘Init’ ni Gerald at ‘vlog’ ni Julia ibuboykot

Isang simpleng “Salamat” na may kasunod na smiley emoticon na lang ang nagawang i-reply ni Gerald Anderson sa basher na nagsasabing i-boycott daw ang seryeng “Init sa Magdamag” at ang vlog ng girlfriend niya na si Julia Barretto.

Passionate ang ibang bashers nina Gerald at Julia. Tipong hindi talaga sila matanggap at ang tingin sa kanilang dalawa ay mga “liars” o sinungaling.

Dahil nag-reply sa Instagram post na ito ang partner ni Gerald sa serye na si Yam Concepcion at nag-comment ng hashtag adrenaline na sinagot ni Gerald nang, “@yamconcepcion hahaha let me be your adrenaline.”

Winarningan na agad ng mga bashers ni Gerald si Yam na mag-ingat daw, kesyo baka siya raw ang next na biktima.

Nandiyang, “Ingat ka @yamconcepcion kay @andersongeraldjr baka tuklawin ka nyan tapos magseselos si @juliabarretto baka maging ugaling toxic, sure yan may best acting support un nanay nya si Marjortie Barretto at kapatid na Dani Barretto hahaha.”

May mga nagtatanggol din kay Gerald at sinasabihan ang mga bashers nito na toxic nga raw at mga feeling powerful.

Sharon sinermunan mga artistang maluho

May payo ang Megastar na si Sharon Cuneta, lalo na siguro sa mga artistang inuuna ang luho o mga bagay na maituturing na luxury kesa sa mga investments o maaaring magbunga pa ang kanilang pera.

Sa mga artista, no doubt na kilala si Sharon na isa sa pinakamayaman at nai-invest talaga sa tama ang mga pinaghihirapan niyang kitain.

Ni-repost ni Sharon ang post ng isang real estate agent kunsaan, mas inuna nitong mag-invest kesa ang bumili ng mga sasakyan na masasabing luxury cars.

Sabi nga niya, “Ito ang sinasabi ko. Mag-ipon at magpayaman muna bago bumili ng luho!”

Kaya naman known din si Sharon na maraming real estate na property at ngayon nga, ang dami nang naghihintay sa kalalabasan ng ipinapagawa niyang mansion.

Bida nga pala si Sharon sa pelikulang ‘Revirginized’ kasama sina Marco Gumabao at Rosanna Roces.

Aiko nag-topless sa socmed

Sunod-sunod ang mga pinost ng actress na si Aiko Melendez sa kanyang Instagram account ng mga sexy photos niya. Hitsurang tila topless ito or naka-tube lang.

Kuha naman ni Aiko ang paghanga ng mga netizen at na-achieved niya ang magandang epekto ng kanyang pagbabalik alindog.

Puro fire emoticon ang mga comments sa kanya at sinasabihan siyang “walang kupas ang ganda.” “Ageless beauty”.

Kaya nga raw si Aiko, hindi lang palaban sa karakter niya, kahit sa pagpapakita ng alindog niya ay palaban din talaga.