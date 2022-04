Xian umaming baliw kay Chinita Princess

Ika-31st birthday ni Kim Chiu nitong April 19. At nag-advance celebration na nga sila ng boyfriend na si Xian Lim nang sa unang pagkakataon ngayong pandemic ay nakalabas sila ng bansa at nagbakasyon sa Thailand.

At panalo ang birthday message ni Xian sa Instagram, para kay Kim. Talagang ipinagsigawan nito sa lahat kung gaano siya ka-in-love at kabaliw kay Kim.

Sabi ni Xian, “To my person that makes my heart beat faster and slower at the same time. To my person that genuinely thinks of others before herself. To my person that loves unconditionally and is naturally born with a kind heart. To my person, to my always, happiest birthday! Millions of people love you. I love you and I’m crazy about you. Enjoy your day love. Breathe, slow down, cherish the moment.”

Anyway, bida nga si Xian sa ‘False Positive’ ng GMA 7. (Rose Garcia)