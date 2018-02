Xian tuluyan nang tsinugi sa Bb. Pilipinas

Sina Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach at Richard Gutierrez ang mga host ng 55th Bb. Pilipinas coronation na magaganap sa March 18 sa Smart Araneta Coliseum.

Perfect choice ang dalawa dahil former Miss Universe si Pia at ito rin ang host ng coronation night ng Bb. Pilipinas noong nakaraang taon samantalang sanay na si Richard bilang emcee ng iba’t ibang mga event.

Noong mga nakaraang taon, si Xian Lim ang favorite host ng coronation night ng beauty pageant ng Bb. Pilipinas Charities Inc. at siguro naman, walang kinalaman ang pag-alis niya sa Star Magic at paglipat sa Viva Artists Agency kaya hindi na siya ang co-host sa March 18 grand finals ng 55th Bb. Pilipinas.

“Hindi ko po alam ang final decision nila,” ang sagot ni Xian nang tanungin namin ito kung siya pa rin ang emcee ng Bb. Pilipinas 2018 nang pumirma siya ng exclusive contract sa Viva Artists Agency noong January 23, 2018.

Bunso ni Marjorie iniintriga

Huwag idamay ang bata ang apela namin sa ilang mga tao na binibigyan ng malisya at iniintriga ang paglalagay ni Marjorie Barretto sa social media ng litrato ng youngest daughter niya.

Kahit bata pa, dapat igalang ang mga karapatan ng anak ni Marjorie dahil hindi makatarungan na husgahan at intrigahin ang isang inosente na kagaya niya.

Kung may mga nang-iintriga kay Marjorie at sa kanyang anak, marami ang huma­hanga sa aktres dahil ginagawa nito ang lahat para mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak niya. Nagkaroon man siya ng failed relationships, walang puwedeng isumbat kay Marjorie bilang isang ina dahil responsible mother siya.

Mini me ni Julia ang youngest sister niya. Magkamukhang-magkamukha sila at encouraging ang karamihan sa reaksyon ng mga tao sa anak ni Marjorie na ngayon lamang niya inilantad sa publiko.