Xian tagasalo ng problema ni Kim

Sa interview ni Ruffa Gutierrez kay Kim Chiu sa Love Thy Chika nitong Linggo, ipinaramdam ng aktres ang matinding paghanga niya sa dyowang si Xian Lim.

“Para siyang sponge. Kapag may problema ako, nalilipat sa kanya, tapos siya yung nagkaka-anxiety. Buti na lang lagi ko siyang kausap, lagi kaming magkakuwentuhan. Ina-advise niya rin ako kasi siya rin, binash din siya dati ng mga tao. At the end of the day, tinitingnan ko na lang yung brighter side. Maraming views (yung mga bashers kong gumagawa ng videos) so kumikita sila because of me.

“Ang daming nag-a-unfold na opportunities because this ‘Bawal Lumabas’ bashing turned into something bright and sunny. Nalungkot lang ako because people are really putting you down. Sa dami ng sinabi na one hour and 30 minutes na kuda namin doon sa live video na yun, isang mali lang, bobo ka na in your entire life. Parang, uy sandali lang, ikaw din naman, nagkakamali ka.” (Dondon Sermino)