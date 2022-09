Xian sabik na sabik na kay Kim

Biglang nakaramdam ng sepanx (separation anxiety) si Xian Lim sa dyowang si Kim Chiu, kahit pareho naman silang nasa bansa, at palagi naman silang nagkikita, nakakasama.

Magkahalong sabik, excitement ang naramdaman ni Xian sa muling pagkabuhay ng team up nila ni Kim para sa movie nilang ‘Always’.

Sa teaser ng movie nila na pinost ng aktor sa Instagram, emosyonal si Xian na nilahad ang pagkasabik, kaligayahan para sa muling pagbulaga sa screen ng kanilang love team.

Taong 2014 huling nag-team up ang magkasintahan sa ‘Bride For Rent’.

“I missed you @chinitaprincess. After 8 years, we’re back on the big screen. I see you. An adaptation of a hit Korean movie is coming to Philippine Cinemas this September 28. #Always Coming soon in Cinemas nationwide,” sabi ni Xian.

Pero teka, dapat kabahan si Xian dahil sa social media lang naman kinikilig ang kanilang mga fan. Huhusgahan ang kanilang love team kung may init pa ito sa mga fan.

Kritikal ang balik pelikula ng kanilang team-up sa panahong ito na hindi pa handa 100% ang mga tao na manood ng pelikula sa mga sinehan, dagdag pang ang mahal na rin ng presyo ng movie ticket.

Piolo ‘hinamon’ ni Baron

Nagyayabang si Baron Geisler sa nalalapit na raw niyang pagpantay kay Piolo Pascual. Nakakagulat ang pagyayabang ni Baron sa pinoste niyang photo sa Instagram, lalo’t alam naman ng lahat na si Piolo ang itinuturing na pinakaguwapo, macho sa showbizlandia ngayon.

Wala pong away ang dalawa at lalong walang isyu sa kanila.

Ang yabang lang ni Baron na base sa pagbabago sa kanyang pigura ay malapit na raw niyang maabot ang kamachuhan ni Piolo.

Sa photo kasi naka-topless si Baron at short lang ang suot habang nasa beach. Malinawag pa sa sikat ng araw ang magandang porma ng katawan niya, na malayo sa dating ‘manginginom’ na pigura.

Walang tiyan, may abs, isang indikasyon ng pagbabanat ng katawan sa gym.

“Majestic view. Isang paligo na lang kay Papa P,” tila hamon ni Baron kay Piolo.

In fairness, puwede pa ring pagpantasyahan si Baron ng mga babae, bakla sa ganda ng katawan niya ngayon.

Iza umalma sa mga bastos

Muling naglabas ng throwback photo si Iza Calzado na mataba siya. May kinalaman nga `yon sa advocacy na tumutulong sa panghihiya sa mga tao, lalo na sa mga babaeng mataba.

Sa Instagram makikita ang mga larawan, na ang isa ay noong malusog pa siya, at ang ikalawa ay ang pigura niya ngayon na seksing-seksi.

Sinulat ni Iza ang karanasan na mapahiya dahil sa mga tinatawag sa kanyang itsura noon, na galing pa sa mga kaibigan, pamilya niya.

Ang #stopthenamecalling ang pangalan ng movement na sinalihan ni Iza para mga kabataang babae na tulungan silang lumaban at palakasin ang confidence nila sa kanilang mga sarili.

“From being big to dream big, here now is Iza. No longer making size source of pain but rather source of power. Shine bright, ladies. You are enough!” sabi niya.