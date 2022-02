Xian ka-date sina Kim, lola, nanay sa V-day

Natakot, nangilabot ang mga dumalo sa presscon ng ‘Bahay na Pula’ na dinirek ni Brillante Mendoza para sa Vivamax.

Eh kasi naman, kaloka na sa gitna ng chikahan, may mga lumalabas na boses, at nangilabot nga ang mga artista, at ibang press.

Feeling ng mga press, sinadya ng technical team ng Vivamax na maglabas ng boses para makadagdag takot sa presscon.

Anyway, naikuwento rin ni Xian Lim na sa bahay na pinagsyutingan nila (Pola, Mindoro) na sampung taon na raw na hindi binabahayan, ay kung ano-ano na ang naramdaman nila.

Si Xian nga na mahilig mag-video para sa kanyang YouTube channel, nataranta, dahil noong pagbalik daw nila sa hotel, at gustong i-upload agad sa laptop niya ang mga nakunan sa video camera niya, nagulat siya na burado na ang lahat.

“Sanay naman ako sa camera na `yon, na lagi kong ginagamit for my vlog. Then, ginamit ko siya sa location, at pagdating sa hotel, excited akong nag-check.

“’Yun nga, nagulat ako na wala ni isa na natirang video. Sabi ko na lang kay Direk Dante, baka ayaw magpa-video ng mga spirits sa bahay na `yon,” pahayag ni Xian.

Kaloka, di ba?

Anyway, dahil ilang araw na lang at Valentine’s day na, inusisa rin si Xian sa magiging ganap niya sa Feb. 14.

“For Valentine’s day, I really don’t like planning Valentines’ kasi. It’s more of, mas gusto ko na biglaan, or even a day before na lang paplanuhin.

“But definitely I’ll be spending time with the people close to me, especially my mom and my lola. I’m at a point in my life na gusto ko silang ilibot, especially itong nangyaring pandemic.

“I just wanna give all the love and attention to my mom and my lola,” sabi ni Xian.

Ah, paano sila ng dyowa niyang si Kim Chiu?

“Of course, with my special someone din.

“I’ll be with them. Sama-sama kaming lahat!” sabi pa ni Xian.

Malamang ay out of town na naman ito, kaya abangan ang mga ganap, lambingan sa Araw ng mga Puso.

Well… (Dondon Sermino)