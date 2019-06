Xian, Ian type ni Gazini

paistaran

Dondon Sermino

Wala raw sa plano ni Miss Universe 2019 Gazini Ganados na mag-artista, dahil hindi naman daw siya marunong umarte. Pero, kung may magtyatyaga raw na turuan siyang umarte, at may kukuha sa kanya na mag-artista in the future, pag-iisipan daw niya.

At kung mangyayari raw ‘yon, sina Ian Veneracion at Xian Lim ang type niyang makatrabaho.

Inintriga namin si Gazini kung naligawan na siya ng artista, at ma-tinding ‘no’ ang sagot niya.

Siyanga pala, sa personal o sa malapitan ay ang ganda-ganda ng mukha ni Gazini. Masarap ding kausap ang beauty queen. At yes, malaki ang chance niya na masungkit din ang korona ng Miss Universe.

***

Shaira, Thea, Kate pinarusahan ni Fairy Mona

Sina Shaira Diaz, Thea Tolentino, at Kate Valdez naman ang bibida sa “Daig Kayo Ng Lola Ko” ngayong gabi. Kuwento ito ng magkakaibigan na sina Vina (positive thinker), Ronnie (sophisticated vlogger), at Betty (kikay and feeling brave), na umakyat sa bundok.

Sa bundok ay nakalimutan nila ang basic rule, ang huwag magkalat. Nagpanggap si Fairy Mona na matandang babae at little girl para paalalahanan ang tatlo na huwag magkalat, pero hindi nakinig ang tatlo. Patuloy silang nagkalat.

At dahil doon ay pinarusahan sila ni Fairy Mona. Paano nila malulusutan si Drakolai? ‘Yan ang dapat abangan!