Xian biglang nanginig, nilagnat, nagsuka

Habang sinusulat ito, mukhang masama pa rin ang pakiramdam ni Xian Lim, dahil ang nilalantakan lang niya ay ang arroz caldo, tokwa’t baboy.

Sumama nga ang pakiramdam ni Xian, na sa tingin niya ay dahil sa ininom niyang kape na naiwan sa loob ng sasakyan.

“I drank a day old coffee left in my car.

“Having chills and (mga emoji na nagsusuka, masakit ang ulo, nilalagnat),” sabi ni Xian.

Di ba nga, isang bawal na bawal talaga ay inumin ang mga tubig sa mineral water, o kahit na ano pang liquid, pagkain na maiiwan sa loob ng sasakyan, na maarawan?

Anyway, sa May 2 ay manganganak na nga si Xian, sa serye niyang ‘False Positive’ kasama si Glaiza de Castro.

“Nakakatuwa lang kasi nabigyan ako ng chance to portray ang pinagdadaanan ng isang babae. Kahit papaano, naiintindihan ko na ‘yun, naiparamdam sa akin kumbaga, kurot pa lang ‘yung nararamdaman sa dami na pagdadaanan. That gives me a whole level of respect for you guys. Sobrang hirap, lahat ng mothers sa set, I was asking for advice, comment and feedback para mas maging legit, and genuine ‘yung performance kasi hinding-hindi ko mararamdaman ‘yun or paano ba aralin ‘yung pagbubuntis…

“I think a big part din is in-enjoy lang namin ‘yung proseso kung paano hanapin ‘yung kanya-kanyang characters,” sabi ni Xian. (Dondon Sermino)