Xian basang-basa, napagod kay Kim

Ang daming pumuri kay Xian Lim dahil daw sa pagiging patient o matiyaga nitong talaga sa girlfriend na si Kim Chiu.

Naa-appreciate ng mga netizen ang pagiging supportive boyfriend ni Xian kay Kim at sa mga trip nito.

Katulad na lang ng recent Instagram post video ni Kim kunsaan, uma-aura, nagtatakbo ito sa may beach habang matiyagang sinusundan ni Xian na siyang videographer niya.

Eh, ginagawa ‘yun ni Kim habang umuulan at malakas ang hangin. Kaya si Xian nang magpakita sa video, natatawang sinabi naman na, “pabilog na ang buwan, basang-basa na ‘ko. Basang-basa na ‘ko.”

Ang daming masaya para sa kanilang dalawa. At comment din ng ilan kay Xian, “Kapag mahal mo talaga ang isang tao, lahat gagawin mo para sa kanya.”

Si Kim naman, very expressive rin sa kanyang boyfriend at pasasalamat nga nito, “always thankful for you @xianlimm hahaha. Lakas ng ulan at hangin!” (Rose Garcia)