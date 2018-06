Xian ‘banta’ sa relasyon nina James, Nadine

Kung sa ABS-CBN ay ipinapareha na sa iba si Kim Chui, ang rumored-boyfriend naman niya na si Xian Lim na under Viva Artists Agency na ngayon, ay may Sarah Geronimo sa Miss Granny (leading man din dito si James Reid) at isa rin sa tatlong mga kapareha rin si Nadine Lustre sa pelikulang Ulan.

So, mukhang masasanay nga ang mga fan ng KimXi love team na mapanood sina Kim at Xian na iba ang partners, huh!

Anyway, natuwa raw ang mga fan ng KimXi dahil sa story conference ng Ulan ay nag-dialogue raw si Nadine na sana ay suportahan ng mga fan nina Kim at Xian ang kanilang pelikula.

In fairness nga kasi sa mga fan ng KimXi, nandiriyan pa rin naman sila at kinikilig-kilig sa tuwing nag­kakasama sa mga lakaran ang kanilang fave love team, ‘noh?!

And speaking of Ulan, nakakatuwa ‘yung dialogue ni Nadine na excited daw ang mga fan nila ni James sa pelikulang ‘yon kahit hindi ang boyfriend at ka-love team ang katambal niya sa pelikulang ‘yon.

At least, hindi nagseselos ang mga fan ng JaDine, huh!

Hindi sila katulad ng mga fan ng AlDub nina Alden Richards at Maine Mendoza na ayaw ipareha ang kanilang mga idolo sa iba, ‘noh?!

Ogie madalas iwan si Regine, panay ang travel

Noong Tuesday na paalis si Ogie Alcasid pa-Tokyo, Japan, siya namang dating ng plane na sinakyan ng misis niyang si Regine Velasquez-Acasid na nanggaling naman ng Dubai, United Arab Emirates.

Nakunan pa nga ni Ogie ang plane na sinakyan ni Regine habang nasa loob na siya ng plane pa-Tokyo na magte-take off na rin.

Anyway, kahapon naman ay nakabalik na sa bansa si Ogie, kaya magkasama na uli sila ni Regine na sobra raw niyang na-miss.

Ang 120th anniversary ng proclamation event ng Philippines ang dahilan ng pagpunta ni Ogie sa Tokyo at naimbitahan daw siya roon ni Ambassador Joey C. Laurel V ng Philippine Embassy sa Japan.

Actually, babalik din sa Japan (sa Nagoya) si Ogie on July 14 para naman sa TFC (The Filipino Channel) event sa Handashi Fukusi Bunka Kaikan, 1-22-1 Kariyado-cho, Handa-shi, Aichi-ken 475-0918.

Sunud-sunod din ang biyahe niya dahil sa June 26 ay pa-Honolulu, Hawaii naman siya para sa ASAP concert doon.

Sayang, siguro kung iisa lang ang home TV network nina Ogie at Regine ay madalas silang magkakasama sa mga show abroad. Pero nasa ABS-CBN nga si Ogie at nasa GMA 7 naman ang Asia’s Songbird.

Darating kaya ang pagkakataon na magkakasama uli sila sa iisang TV network?

Well…

Valerie natupad ang dream na college diploma

Katulad ni Sunshine Cruz na gru­­maduate­ kama­kailan sa kursong bachelor’s degree in Psychology sa Arellano University, ang mother na rin naman na si Valerie Concepcion ay hindi rin nagpaawat na makakuha ng college diploma.

Bale Bachelor’s Degree in Psychology rin ang course na tinapos ni Valerie at sa Arellano University rin siya, huh!

Marami nga ang natuwa for Valerie dahil kahit busy siya sa pagiging mother and actress, nagawa niyang matupad ang dream niya na magkaroon ng college diploma.

Siyanga pala, bukod sa pagiging artista, marami ring mga business si Valerie.