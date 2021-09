Xian, atbp. pinauwi: Jennylyn nagkasakit sa set ng ‘Love.Die.Repeat’

Sumumpong ang acid reflux ni Jennylyn Mercado at kinailangan siyang ma-check-up ito ng doctor at magpahinga rin.

Ito ang nakarating sa amin na dahilan kaya pala ang halos kakasimula pa lang na lock-in taping ng bago niyang teleserye sa GMA-7, ang “Love.Die.Repeat” ay nag-break muna sa taping. Ito rin ang unang serye ni Xian Lim sa Kapuso network.

Kung tama ang alam namin, dapat ay hanggang first week of October pa sila sa lock-in taping, pero mas napaaga ang pack-up nila.

Kapag okay na okay na raw ang pakiramdam ng aktres ay magri-resume silang muli ng lock-in taping. Tama na rin ang ginawa ng production lalo na sa panahong ito, health is wealth talaga at kung hindi maganda ang pakiramdam ng lead star, tiyak na hindi rin sila makakapag-diretso ng taping kahit pa naka-lock-in sila, siguradong karamihan ng eksena ay kasama si Jen.

Juday, Ryan humiling ng pagbabago sa gobyerno

Malaki nga siguro ang nagawa ng kasalukuyang pandemic at ang sitwasyon na kinaharap ng mga Filipino sa bansa at sa naging action ng gobyerno na meron ngayon kung bakit tila mas marami ngayon, kahit sa mga artista ang tila “nagising” na.

Sunod-sunod ang mga artista na nagpo-post ng kanilang pagpapa-rehistro sa Comelec. Akalain mo ‘yun na sa dami ng election na naganap, marami pala ang hindi pa talaga rehistrado at nae-exercise ang kanilang karapatang bumoto.

Katulad ng mag-asawang Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo na humabol para magpa-rehistro. Ayon sa Instagram post ni Juday, gusto raw niya ng pagbabago kaya nila ito ginawa.

“Nakapag parehistro na kami! Yes! Gusto namin ng pagbabago… parehistro na po ang mga hindi pa nagre-register. May isang linggo pa para makapagpa parehistro. Let’s all unite and vote!” ang paghihikayat niya.

Napansin naman namin na dineactivate ni Juday ang kanyang comment section sa post niya na ‘yun, mukhang inunahan na niya sakali man at may mga basher na mangdaot sa sinabi niya.

Maggie, Victor balikan posible

Nalungkot kami sa naging Instagram post ni Maggie Wilson. Isa sa mga ideal couple yata sina Maggie at ang businessman husband niya na si Victor Consunji.

Magkasama pa sila sa ibang bansa since last year kaya nakakagulat din na bigla itong nag-post sa kanyang Instagram na nagi-inform sa public na hiwalay na sila.

Nasa London si Maggie ngayon, pero babalik din ng Dubai at saka uuwi ng Pilipinas. Positibo naman ang taong malapit sa mag-asawa na posibleng hindi pa ito ang final at malaki raw ang chance na magkabalikan pa rin.