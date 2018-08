Xiamen Air pamultahon ug P15M

Gipabayad sa Manila International Airport Authority (MIAA) ang Xiamen Air ug kapin sa P15 milyon tungod sa gigasto sa pagtangtang sa eroplano sa runway sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA).

Matud ni MIAA general manager Ed Monreal, inisyal nga multa pa lang kini ug dili apil niini ang ubang ‘penalty’ nga nahimo ug pagkalangan human nasukamod ang flight MF8667 sa NAIA runway niadtong Huwebes sa gabii.

Matud niya nga P4 milyon ang gigasto nila alang sa pag-abang sa crane nga gigamit sa pagtang-tang sa Boeing 737 aircraft sa runway.

Matud ni Monreal nga ilang pahamtangan ug dakung multa ang Xiamen Air kun ilaha nang ma-compute ang alkansi sa gobyerno tungod sa maong insidente.

“Right now, there’s only two aspects that we … just computed. I think in the range of P15M but there’s still a lot of cost,” matud ni Monreal sa interview sa ANC.

Mabimo usab nga mosang-at silag lahing kaao batok sa Xiamen Air aron mabawi ang pagka alkansi tungod sa hitabo.

Nangayo ug pasaylo ang Xiamen Air sa MIAA sa luboang mga pasahero nga naapektuhan sa pagkalangay sa ilang flight.