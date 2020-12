Xander kulong sa rape ng dyowa

Inaresto ng Manila Police District (MPD) ang artist at blogger na si Xander Ford dahil sa diumano’y pananakit at tangkang panggagahasa sa dati nitong nobya.

Sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Judge Maria Celestina Cruz Mangrobang ng Manila Regional Trial Court Branch 38, dinakip si Marlou Arizala o mas kilala sa Xander Ford, 24-anyos kaugnay ng reklamong paglabag sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, dahil sa reklamo ng dati nitong kasintahan na si Ysah Cabrejas.

Binigyan naman ng P18,000 na piyansi si Ford.

Hinuli si Arizala sa harap ng isang Korean restaurant sa Roxas Boulevard East Service Road, Pasay City, alas-7:30 ng gabi.

Matatandaan na pinagpiyestahan kamakailan ang rebelasyon ng dati nitong nobya na sinasaktan siya at pinipilit na makipagtalik ni Arizala.

Kaugnay nito, sinabi ni Arizala na una umano niyang inakala na nagkasundo na sila ni Cabrejas pero itinuloy pala nito ang demanda.

Si Arizala ay dating miyembro ng parody group Hasht5, at umamin rin na may karelasyon siyang lalaki.

Mabilis naman umano itong sumama sa mga awtoridad para patunayang wala siyang ginawang mali.

“Sana mapatawad ako ni Ysah. Ako na lang ang nagpapakababa para sa mama ko. Sana Ysah, patawarin mo na ako kasi magpa-Pasko (ako na) hindi ko makikita mama ko,” ani Ford. (Juliet de Loza-Cudia)