Wrong timing

Nakalabas na ng bansa ang bagyong Ompong pero ang pinsalang dulot nito sa maraming mga lalawigan ay matatagalan pa bago tuluyang maibangon.

Marami din ang mga nasawi nang magka-landslide sa Itogon, Benguet at Naga City, Cebu dahil sa walang tigil na malalakas na pag-ulan kaya gumuho ang lupa.

Bukod dito ang walang tigil na paghagupit ng bagyo sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, paglobo ng inflation, mababang sahod ng mga manggagawa at iba pa.

Kumpara kay Ompong at sa mga nagdaang bagyo sa bansa, mukhang walang balak lumabas Philippine Area of Res­ponsibility ang mga “kalamidad” na sanhi ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo.

Kaya nga ang reaksiyon ng mamamayan, sintunado na pag-usapan at pagkaabalahan sa Senado ang panukalang palitan ang ilang lyrics ng Lupang Hinirang at dagdagan ang sinag ng araw sa ating bandila.

Aware naman ang Senado sa reaksiyon ng publiko kaya matapos ipaliwanag ni Senate President Tito Sotto ang kanyang posisyon dahil defeatist umano ang hu­ling bahagi ng Lupang Hinirang, ay hindi na ito humirit pa.

Na-sponsor na rin ni Senator Richard Gordon ang panukalang gawing siyam mula sa kasalukuyang walo ang sinag ng araw sa ating bandila para kumatawan sa mga kapatid nating Muslim.

Ika nga, move on na sa mas mahahalagang panukala at trabaho ang Senado sa harap ng paghimay sa mga panukalang budget ng iba’t ibang ahensiya ng gobyerno para sa 2019.

Sa interview ng programang One On One sa DZRH, sinabi ni Professor Victor Torres, Associate Professor ng De La Salle University History Department, mas makabubuting lubayan na nila ang mga panukalang baguhin ang ating watawat at ilang lyrics ng Lupang Hinirang.

Paliwanag ni Torres, sumisimbolo sa ating kasaysayan ang bawat letra ng ating pambansang awit.

Paliwanag ni Torres, hindi defeatist ang huling bahagi ng Lupang Hinirang dahil noong panahon ng rebolusyon, ang magpakamatay para sa ating bansa ang pinaka-dakilang paraan ng ating mga ninuno.

Sumasalamin aniya sa bawat letra ng Lupang Hinirang ang damdamin ng mga Pilipino na handang magbuwis ng buhay laban sa mga Kastila.

Sabi ni Torres, irespeto ang kasaysayan dahil kung hahayaan na may maamyendahan sa itsura ng ating watawat o mapalitan ang lyrics ng Lupang Hinirang, magiging madali nang pag-usapan ang panukalang pag-am­yenda basta may maisip na idagdag o baguhin ang mga mambabatas.