Wright: Si Chua ang Most Improved Player!

Kumpiyansa si Phoenix Super LPG star na si Justin Chua ay makasusungkit ng award dahil sa performance nito sa PBA Philippine Cup.

Sa tweet ni Wright matapos ang kanilang laban kontra TNT kung saan sila nagwagi, 92-89, sinabi nito na walang duda na si Chua ang dapat gawaran ng Most Improved Player of the Year.

“That’s my brother and the MOST IMPROVED PLAYER this year no question,” saad ni Wright.

Ngayong conference ay nag-aaverage ang big man ng 13.18 points at 6.82 rebounds kasama pa ang 1.73 block sa regular season.

Isa sa mahigpit na makakalaban ni Chua sakaling magkaroon ng awards ang PBA ngayong season ay si Prince Caperal ng Ginebra, na tumaas ang produksyon matapos na mawala si Greg Slaughter.