Wright, Perkins kayod-kalabaw: Phoenix walastik

Mga laro ngayon: (AUF Gym/Clark)

4:00pm – – Terrafirma vs Rain or Shine

6:45pm – – San Miguel vs TNT

NAGTULUNGAN sina Jason Perkins at Matthew Wright sa Phoenix Super LPG sa last quarter para apulahin ang late charge ni Kevin Ferrer at ng NorthPort Batang Pier tungo sa 110-105 panalo sa unang laban sa 2020 Honda PBA Philippine Cup sa AUF Gym sa Clark, Pampanga.

Pinamunuan ni Perkins ang Phoenix sa natipon nitong 31 puntos, 12 rebounds at 2 assists habang si Wright ay may 23 puntos, 7 rebounds, 9 assists at 1 steal para ibigay sa Fuel Masters ang malinis na 2-0 panalo-talo kartada.

Nahulog naman ang Batang Pier sa ikalawang sunod na kabiguan.

Itinala ng Fuel Masters ang 73-59 abante subalit unti-unting humabol ang Batang Pier na nakuha pa ang rebounds para lumapit sa huling minuto subalit naitapon ang bola na nagtulak kay Wright para ipasok ang krusyal na tres.

Hindi nagkalayo sa kabuuan ng unang hati ng laro kung saan tanging naitala ng Batang Pier ang limang puntos na abante sa 13:01 minuto ng first quarter sa 18-13.

Pitong puntos naman ang naitalang abante ng Fuel Masters sa 40-33 mula sa hook shot ni Jason Perkins sa ikalawang yugto.

Samantala, solo liderato ang puntirya ng TNT Tropang Giga (2-0) sa pakikipagbuno sa defending champions San Miguel Beermen (1-1) sa second game ngayong alas-6:45 ng gabi.

Bumida sa unang panalo ng Tropang Giga si RR Pogoy sa ikinamadang 45 puntos, habang pasikat naman sa second straight win ng TNT si Ray-Ray Parks na nagsalansan ng 40 marka.

Sa unang sultada sa alas-4, pukpukan ang Rain or Shine (1-0) at ang Terrafirma (0-1). (Lito Oredo)