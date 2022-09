Wright babu sa Phoenix

TULUYAN nang nagpaalam sa Phoenix Super LPG Fuel Masters ang deadly shooter na si Matthew Wright matapos ang anim na season.

Sa kanyang Instagram account, nagpasalamat ang dati ring Gilas Pilipinas sniper na si Wright sa koponan na kumuha sa kanya bilang 4th pick overall sa 2016 Special Draft ng Philippine Basketball Association (PBA).

“It has been an unforgettable 6 years with the @fuelmasters. Thank you to all my coaches, teammates, ball boys and bosses for being a part of this chapter in my life,” sey ni Wright.

Huling naglaro sa elimination round ng 2022 PBA Philippine Cup si Wright at umalis din agad dahil ito’y ikinasal sa kanyang long-time girlfriend.

Nagpasalamat din sa Wright sa mga tagasuporta niya.

“Most importantly thank you to all the fans who have supported me through thick and thin. I lobe you all ~ papi.”

Hindi nabanggit ni Matthew kung saang koponan o liga ito maglalaro pero maraming balita na tatalon na rin ito sa Japan B.League upang makasama ng mga Pinoy at dati ring mga PBA player gaya nina Ray-Ray Parks, Jr ng TNT Tropang Giga at Kiefer Ravena ng NLEX Road Warriors. (Sarah Asido)