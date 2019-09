Wrestling balik sa SEA Games

MAKAKAPAGPATULOY na muli ng pagsasanay ang mga pambansang atleta mula Wrestling Association of the Philippines (WAP) matapos na ibalik ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee (Phisgoc) sa 56 na sports na paglalabanan sa iho-host ng bansa na 30th Southeast Asian Games.

Masayang nakadalo si WAP president Alvin Aguilar sa ipinatawag ng Office of the Chef de Mission na ikalimang konsultasyon sa mga kasaling national sports associations Huwebes ng umaga matapos na pormal na ibinalik ng nag-oorganisang Phisgoc ang wrestling bilang regular sport na paglalabanan sa 2019 Southeast Asian Games na idaraos sa Pilipinas sa Nobyembre 30 hanggang Disyembre 11.

“We are elated to be back,” sabi ni WAP president Alvin Aguilar. “Actually, our president sent us a technical director and informed the PHISGOC the needed letters. It is so good that our sports in back.”

Ipinaliwanag ni Aguilar na ang authorization letter mula kay United World Wrestling (UWW) Secretary-General Michel Dusson ay pinahihintulutan ang Pilipinas na maisagawa ang wrestling competitions sa SEA Games.

Itinalaga mimso ng UWW si Daulet Turlykhanov bilang international technical delegate sa wrestling event.

Una nang inalis ng Phisgoc ang wrestling dahil sa kawalan nito ng kinakailangan na requirements na authorization letter sa kanilang international federation para bigyang permiso ang host country na maisagawa ang kanilang sports. (Lito Oredo)