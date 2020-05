Wrestler todas sa coronavirus

ISANG 28-anyos na sumo wrestler sa Japan ang tuluyan nang binawian ng buhay Miyerkoles matapos dapuan ng pandemic COVID-19.

Nasawi si Kiyotaka Suetake, mas kilala sa alyas na ‘Shobushi’ na sumikat simula taong 2007.

Nabatid na nakaramdam si Shobushi ng sintomas ng coronavirus noong Abril 4 ngunit hindi agad naagapan matapos umanong tanggihan ng ilang ospital.

April 8 na nang mabigyan ito ng paunang lunas kung saan bukod sa nilalagnat ay umuubo na ito na may kasamang dugo, ayon na rin sa paglalahad ng Japan Sumo Association (JSA).

Matapos ang mahigit isang buwang pakikipaglaban sa virus ay tuluyan nang nasawi ‘Shobushi’ dulot na rin ng organ failure.

“I can only imagine how hard it must have been, battling illness for over a month, but like a wrestler he endured it bravely and fought the disease until the end,” saad ni JSA chairman Hakkaku sa Japan Times. (Aivan Episcope)