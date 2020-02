WPC 10-cockfest: Cañedo kampeon

Naibagahe ni RC Warriors breeder Rey Cañedo ang solong kampeonato sa 1st World Pitmasters Cup 220K Pot 10-Cock Big Event.

Umiskor siya ng 7.5 point sa 5-cock elimination round at 5-cock Finals, naungusan ang 36 na iba pang kalaban para masungkit ang Big Event trophy at maiuwi ang malaking bahagi ng P7.4M total cash prize nitong Pebrero 4 sa Newport Performing Arts Theater-Resorts World Manila sa Pasay.

Samantala, tuloy na ang apat na semifinal round ng January 2020 World Pitmasters Cup 9-Cock International Derby.

Binitawan na ang may apat na araw na 3-cock semis nitong Pebrero 5 kung saan may 74 entry ang may 2 point, 30 entry ang may 1.5 point at 158 entry ang may 1 point. Magtatapat-tapat ang mga ito pa-grand Finals sa Peb. 12.

Kailangan ng apat na puntos ng sinuman sa finals para maghari sa January 2020 WPC, isang record-breaking­ 376 entry na may P30.08M total pot, at mga suportado ng RWM, Thunderbird, Thor MP Wash, Excellence Poultry and Livestock Specialist, VNJ Distributors, Rusi Motorcycles, King Slasher­ at Experto Gamefowl Products. (JAT)