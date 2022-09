World Teams 10-Ball: Carlo, Rubilen, Chua kampeon

PINAMUNUAN ni former world champion Carlo Biado ang Team Philippines para bokyain ang Team Great Britain, 3-0 at angkinin ang korona sa katatapos na 2022 Predator World Teams 10-Ball Tournament sa Klagenfurt, Austria, Linggo ng hating-gabi sa Pilipinas.

Kahit winalis ng Team Philippines ang Race to 3 Finals ay dumaan pa rin sa butas ng karayom ang trio nina Biado, dating women’s world champion Rubilen Amit at SEA Games gold medalist Johann Chua bago nasikwat ang prestihiyosong korona.

“It feels amazing to be champions,” saad ni Amit. “We’re, we’re very, very happy, and very relieved. Finally, no more matches, we can rest and just enjoy it and enjoy Austria and Klagenfurt!”

“I am very happy that I have Johann and Carlo as my teammates because they are awesome, they are very good players.” dagdag ni 40-year-old Amit.

Unang nagtala ng panalo si Amit nang pagulungin si Kelly Fisher, 4-3, sumunod si Biado kontra Jayson Shaw, 4-3 upang mamuro sa pagsilo ng korona.

Umahon ang 38-anyos Biado sa 0-2 pagkakalubog, nagtala ito ng dalawang sunod na panalo upang itabla ang iskor sa 2-2.

Tinapos ng duo nina Amti at Chua ang championship match matapos nilang talunin sina Darren Appleton at Fisher, 4-1 sa doubles event.

Samantala, bago sumampa sa finals ang Team Philippines, kinalos muna nila ang Team Germany, 3-2, sa semifinals. (Elech Dawa)