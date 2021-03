World Pitmaster Cup race lalarga

NAG-SPONSOR ng premyo sa karera ang World PitMaster upang mas lalong pag-igihan ng mga kalahok at makapagdagdag init ng laban.

Ilalarga ngayong araw ng Linggo ang Manila Horse Power – World PitMaster Cup race sa Metro Turf sa Malvar – Tanauan City, Batangas.

May 14 na tigasing kabayo ang maglalaban-laban para sa P300,000 guaranteed prize na inisponsoran ni Charlie “Atong” Ang.

Tiyak na mapapansin nang todo ang kalahok na Beli Bell na rerendahan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey-of-the-Year awardee Jonathan Hernandez at Wish Afan A Star na sasakyan naman ni star jockey Jeffrill Zarate.

Hahamigin ng owner ng unang kabayong tatawid sa meta ang P180,000 sa event na may distansyang 1,400 metro, tatanggapin ng second placer ang P67,500, habang mapupunta sa third at fourth placer ang P37,500 at P15,000 ayon sa pagkakasunod.

“Kahit saan tumutulong talaga si boss Atong (Ang), bukod sa pakarera ay nakaraan lang sa ospital naman siya nagpadala ng tulong at nag-donate ng isang truck na bigas,” saad ni Calixto Valenzuela, karerista na taga Sta. Ana, Manila.

Ang ibang kalahok ay sina Piskante, Kick The Gear, Asiong, Dealmaker, A. P. Factor, Universe, Premiere Danseur, Oktubre Katorse, Noh Sen Young Yana, Laguardia, To It’s Bing at Courageous. (Elech Dawa)