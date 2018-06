World Cup: Ronaldo tumikada ng hat-trick

TULAD ng inaasahan, makalaglag-silya ang ­Portugal-Spain match sa 2018 World Cup sa ­Russia nitong Biyernes.

Umiskor si Cristiano Ronaldo ng hat-trick, gumawa ng kasaysayan at mag-isang itinulak ang Portugal sa 3-3 draw kontra 2010 champion Spain.

Hattrick o hat-trick ang tawag sa soccer kapag umiskor ng tatlo ang isang player sa isang match.

Sa posibleng huling appearance na sa World Cup, unang umiskor si Ronaldo sa 4th-minute penalty. Tumabla ang Spaniards, inilagay muli ni Ronaldo ang Portugal sa unahan nang lumusot sa mga daliri ni goalkeeper David de Gea ang kanyang long kick.

Lamang ang Spain, 3-2, sa brace (dalawang ­iskor) ni Diego Costa at 30-yard score ni Nacho, umeksena sa dulo si Ronaldo nang madyikin ang free kick, pinakurba at lumusot sa top corner ng goal.

Pang-51 hattrick iyon sa kasaysayan ng World Cup, at 51st din sa career ng Real Madrid forward. Sa edad 33, oldest player na rin si Ronaldo na ­nakakumpleto ng hattrick sa World Cup.

“I’m happy with the team too because we played well,” pahayag ni Ronado sa reporters. “I think the result was fair in the end.” (VE)