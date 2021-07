World Bank tiklop sa DepEd, Palasyo

Humingi ng paumanhin ang World Bank (WB) dahil sa nilabas na artikulo ukol sa umano’y mababang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas.

Paliwanag ng WB, maaga umanong na-post ang report at hindi nakakuha ng input sa Department of Education (DepEd) bago ito nilabas.

“We deeply regret that the report on education was inadvertently published earlier than scheduled and before the Department of Education had enough chance to provide inputs,” ayon sa WB.

“This was an oversight on our part, and we conveyed our personal apologies in our communication with the government,” dagdag nito.

Una rito ay binanatan ni DepEd Secretary Leonor Briones ang WB matapos sabihin na lampas 80% ng mga estudyanteng Pinoy ang nahuhuli pagdating sa pag-aaral.

Paliwanag ni Briones, luma na ang pinanggalingan ng datos sa WB report at iginiit na dapat maglabas ito ng public apology.

Sinuportahan ng Malacañang ang posisyon ni Briones laban sa naturang report at iginiit na humingi ng paumanhin ang WB. (Ray Mark Patriarca)