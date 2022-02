Work from home tigil sa alert level 1

Isinulong ni Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion na napapanahon na para ibalik sa trabaho ang mga empleyado na nasa work from home scheme sa sandaling ibaba sa alert level 1 ang National Capital Region (NCR).

Ayon kay Concepcion, tataas ang consumption spending kapag nakakalabas na ang mga empleyado dahil doon na sila magsisimulang gumastos.

Kapag nanatili lamang sa kanilang tahanan ang mga tao ay magiging matamlay aniya ang ekonomiya ng bansa.

“When people stay at home, there is no mobility. They don’t ride the bus, they don’t eat in a canteen, they don’t go out for lunch. So when you have more people going to the office, there is more spending out there,” paliwanag ni Concepcion.

Naniniwala pa si Concepcion na handa na ang Metro Manila na ibaba sa alert level 1 patungo sa tinatawag na `new normal’ dahil na rin sa pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa NCR.

Dapat na aniyang payagan sa alert level 1 ang mga residente sa mga lugar na mayroon nang 70% bakunado.

“Other areas that have at least achieved, in my mind, anywhere between 70% fully vaccinated should be granted a pass for alert level 1,” dagdag pa nito.

Dagdag pa ni Concepcion na kapag tuluyan nang bumaba ang infection rate ng COVID ay puwede na ring papasukin ang mga bata sa paaralan.

“When you have people going back to school… to office, then you bring back your normal life. And I think for as long as everyone is vaccinated, then it should be fine,” ayon kay Concepcion. (Vick Aquino)