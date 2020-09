Words speak louder than action?

Muntik na palang maging “ungas” mga tropapips ang acronym ng United Nations General Assembly (UNGA), kung saan ginawa ni President Mayor Digong Duterte ang makasaysayan niyang pahayag na iginiit niya ang pagkapanalo Pilipinas [o arbitration ruling] sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea laban sa nambabarakong China.

Ang isa nating kurimaw na matindi ang tampo noon kay Duterte dahil sa pananahimik sa isyu ng arbitral ruling at pagkiling sa China, biglang napapalakpak at maluha-luha nang mapanood ang talumpati ng pangulo sa UNGA kung saan iginiit niya na hindi dapat maliitin ang pagkapanalo ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration ng UN noong 2016.

Bagaman inihain ng Pilipinas ang kaso laban sa China noong panahon ni dating Noynoy Aquino, lumabas ang desisyon ng PCA noong July 2016, at kauupo pa lang ni Duterte bilang bagong pangulo.

At dahil sa pinili ng administrasyong Duterte na makipagkaibigan sa “lahat” ng bansa [pati sa China], hindi niya o iniiwasan niyang banggitin ang desisyon ng PCA para nga naman hindi mabahiran ng intriga ang gumagandang relasyon ng Pilipinas at China.

Pero hindi naman nakalimutan ng ating kurimaw ang isang pahayag noon ni Duterte na uungkatin daw niya ang desisyon ng PCA sa tamang panahon umano. Ang tanong, ang naturang talumpati niya sa UNGA ang tinutukoy kaya niyang tamang panahon?

Ngayon, matapos magpahayag na ang pangulo ng kaniyang paninindigan sa arbitral ruling, nais naman ng iba na “isagawa” raw dapat ni President Mayor Duterte ang kaniyang sinabi. Ika, “action speak lounder than words.” Pero ano kaya ang gusto pa nilang gawin ng pangulo? Awayin ang China? Aba’y ayaw nga niya ng gulo.

Pero kung ang kurimaw natin ang tatanungin, masaya na siya na ginawa ng pangulo ang pahayag sa paggiit sa PCA ruling sa mismong UNGA. Bakit nga naman hindi, aba’y buong mundo ang nakatutok sa naturang pagtitipon.

Hindi man “isagawa” ng pangulo ang kaniyang sinabi, naging malinaw naman sa ibang mga bansa ang posisyon ng Pilipinas laban sa imagination ng China na angkinin ang halos buong South China Sea [kasama na ang WPS] dahil sa sinasabi nilang “nine-dash-line.”

Bakit importanteng kinikilala ng Pilipinas ng PCA ruling? Marami kasing mga bansa ang maaapektuhan kung magtatagumpay ang China na makontrol ang SCS dahil daanan ng mga barkong pangkalakal ang lugar. Kaya nais ng US at iba pang bansa sa Europe na mapanatiling bukas ang rutang iyon at makadaan sa tinatawag na “innocent passage.”

Kapag nakontrol ng China ang buong SCS [pati ang WPS], mistulang maglalagay doon ng “toll” ang China. Ibig sabihin, hihingi ka muna ng permiso sa China bago ka makadaan, hindi lang sa dagat, kung hindi maging sa airspace ng lugar.

Gayung ang sabi sa desisyon ng PCA: “The Tribunal concluded that there was no legal basis for China to claim historic rights to resources within the sea areas falling within the ‘nine-dash line.”

Kaya nga ngayon, maraming barkong pandigma, lalo na ang sa US, ang naglalakbay sa pinagtatalunang bahagi ng karagatan para sukatin kung papalag ang China. Maging ang mga bansang UK, Germany, France at Australia, ay nagpahayag na hindi kinikilala ang made in China na mapang nine-dash line.

In short, kung dati eh puwedeng sabihin ng China na bakit manghihimasok ang ibang bansa sa pinag-aagawang teritoryo gayung ang Pilipinas na nanalo sa kaso eh hindi umiimik, aba’y ibang usapan na ngayon.

Bukod sa mga bansang may “economic” interest ika nga sa SCS at WPS, magiging pampalakas ng morale din ang pahayag ni President Mayor Duterte sa iba pang bansa na nakikipag-agawan din sa China sa teritoryo sa karagatan.

At sa ginawa o sinabi ng pangulo sa UNGA, baka naman puwede nang “words speak louder than action”…sa ngayon. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”