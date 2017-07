Word War: Duterte vs Morales

“Do not play God and shut up!”

Halos mamulatok sa galit si Pangulong Rodrigo Duterte habang binobomba ng tirada si Ombudsman Conchita Carpio-Morales.

Ang tatay ni Atty. Hanz Carpio na asawa ng Presidential daughter na si Inday Sara ay kapatid ni Morales.

Ito raw ang dahilan kung bakit nagtitimpi raw nu’ng una ang Pangulo sa mga patama sa kanya ni Ombudsman Morales.

Pero sa talumpati ni Duterte kanina sa mass oathtaking ng Presidential appointees at iba’t ibang organisasyon sa Malacañang, sumabog ang kinikimkim na galit ng pangulo.

“Now let me respond to…si Ombudsman ba…Conchita Morales, blew her top and castigated me publicly for just mentioning killing the criminals…and in one publication, hindi ginamit ‘yung correct statement. I never said, killed people. Killed criminals. Sa Davao, sinabi ko talaga, ‘if you destroy my city, I will kill you…and if you destroy the young of this community, I will kill you. So kung ilulong mo sa droga ‘yang mga anak namin, p***** i**, patayin ko talaga and I’d always say, galit ako sa droga kasi nakita ko gaano kalala ang bayan… Then this Conchita said, goaded. Goaded is mukhang tinutulak to kill people,” panimula ng tirada ng pangulo.

Hinamon din nito si Morales na kapag may naipakita itong batas na ang pagbabanta sa mga kriminal ay isang krimen, handa umanong bumaba sa pwesto si Duterte.

“Abogada naman sana ito. Ombudsman Morales find me a law which says I cannot threaten criminals with death. Find me a law which would bar me from saying, I will destroy you if you destroy my country. Because if you can do that, I will step down tomorrow, ibigay mo lang sa akin,” anang pangulo.

Nagtitimpi lang ako! – Duterte

Binanggit din ng Pangulo na nagtitimpi lang siya noong una dahil ang kapatid na lalake ni Morales ay balae nito (tatay ng asawa ni Inday Sara).





“Wala ka namang batas, ibigay mo nga sa akin. Eh abogado ka, anak ng jueteng. Ako, ordinaryo lang, 75 pero alam ko ang batas ko. Ikaw, dumating ka pa ng Supreme Court, ‘di mo alam ‘yan? Mahiya ka sa sarili mo. Ako, nagpipigil ako kasi your brother is my balae, buti alam ng tao ‘yan”.

Panghuli, sinabihan ni Duterte si Morales na huwag masyadong nagpapaka-epal sa pagpapakabayani.

“Huwag ka magpa-hero kagaya ng iba. Hirap na nga ako dito, gusto mo pa mag-Obama ka. May trabaho ako. Ang trabaho ko ang bayan ko. Para sa bayan ‘to, hindi ito para akin. Wala akong nakukuha. P***** i****. Bayan ‘to. Tinatayo ko ‘yung pagkatao ko, bayan. If you do not like it…I’m sorry. Kanya-kanya tayong style,” banat pa ng pangulo.

Baho sa Ombudsman

Pinuna rin ni Duterte ang bulok na kalakaran sa Office of the Ombudsman na pinamumunuan ni Morales.

“Bakit? ‘Yung Ombudsman hindi corrupt? P***. Tanungin mo kaha ‘yang lahat ng nagkaroon ng kaso diyan. Better take care of your own Ombudsman. I had dealings with them when I was a prosecutor, my God. Huwag ka nga masyadong, killing, killing. Why? What is your? Since when did you anoint yourself as the spokesman for the criminals? Masyado ‘yung bunganga mo.

“Rendahan mo ‘yang bunganga mo kay may problema, totoo. Galit talaga ako. Sinong magalit? Tingnan mo ngayon bumalik naman. Saan? Doon sa preso natin. Ang mga prisoners dito sa Pilipinas are destroying their lives while they are in prison, ma’am,” paglalahad ni Duterte.

Mas maigi ayon pa kay Duterte na manahimik na lamang si Morales at huwag nang magdaldal.

“Tumahi(mik)… Ayusin mo ‘yang Ombudsman mo, akala mo santo kayo diyan. Do not play God and shut up,” giit ng pangulo.