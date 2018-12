Woody Allen nahaharap sa sexual misconduct

Muling nahaharap sa isang sexual misconduct accu­sation ang Oscar winning director na si Woody Allen. Ayon sa isang exposé ng Hollywood Reporter, karelasyon noon ni ­Allen ang isang 16-year-old girl na nagnga­ngalang Babi Christina ­Engelhardt noong 1976.

Sa isang interview kay Engel­hardt,­ nagsimula ang affair nila ni Allen noong October 1976 pagkatapos nilang mag-meet sa isang New York City restaurant.

Eight years daw silang may secret affair at parati silang nagkikita sa 5th Avenue apartment ni Allen.

Kinuwento pa ni Engelhardt na mahilig sa threesome si Allen dahil minsan daw ay may dinala pa itong dalawang girl na kaedad niya sa apartment.

Pinakilala rin si Engelhardt ni Allen sa kanyang kasalukuyang girlfriend, ang aktres na si Mia Farrow.

Nagpa-interview si Engelhardt, hindi para idiin pa si Allen kundi para sabihin na wala siyang pinagsisihan sa affair na iyon.

“I’m talking about my love ­story. This made me who I am. I have no regrets.”

Nagkaroon ng hindi magandang reputasyon sa Hollywood si Allen dahil sa kanyang controversial affairs sa mga batang babae. Kasama na rito ang maka-affair nito at pakasalan ang adopted daughter nila ni Mia Farrow na si Soon-Yi Previn at ang pag-akusa ng mismong daughter niyang si Dylan Farrow ng sexual abuse.