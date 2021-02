Woods inilipat ng ospital

MATAPOS ang matagumpay na operasyon kay champion golfer Tiger Woods sa UCLA Medical Center, inilipat na ito sa Cedars Sinai Medical Center para patuloy na magpagaling.

Kinompirma mismo ng UCLA ang paglipat na ito ni Woods.

“Mr. Tiger Woods was transferred to Cedars Sinai Medical Center for continuing orthopedic care and recovery,” ayon sa pahayag ng ospital.

Dagdag pa ng UCLA na isang pribilehiyo ang mabigyan ng atensyong medikal ang sikat na golfer.

“On our behalf of our staff, it was an honor to provide orthopedic trauma care to one of our generation’s greatest athletes.”

Sa Harbor-UCLA dinala agad si Woods matapos ang aksidente, bukod sa ito ang pinakamalapit sa pinangyarihan, may mahuhusay rin itong manggagamot at maayos na pasilidad.

Nilagyan ng pins at screws ang kanang bukong bukong at paa ni Woods.

Ayon sa ilang eksperto, kayang makabalik ni Woods sa golf course sa loob ng isang taon. (Sarah Jireh Asido)