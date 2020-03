Wood ikatlong tinamaan ng COVID-19

SI Christian Wood ng Detroit Pistons ang diumano’y pangatlong NBA player na nag-positive sa coronavirus pagkatapos nina Utah Jazz teammates Rudy Gobert at Donovan Mitchell.

“Detroit Pistons’ Christian Wood has tested positive for coro­navirus, sources tell @ TheAthleticNBA @Sta­dium,” tweet ni Shams Charania.

Dinagdag ni Chara­nia na hindi kinakitaan ng sintomas si Wood at maayos naman ang lagay.

Itinapat ang Pistons forward kay Gobert noong nakaraang Saba­do sa 111-105 win ng Jazz sa Detroit.

Pasabog ang laro ni Wood doon na 30 points at 11 rebounds.

Sabado ng gabi ay lumabas na tested posi­tive si Wood sa COV­ID-19.

Miyerkoles nang ma­kumpirmang positibo si Gobert. Kinagabihan, may nasabi si Charlotte Hornets center Bismack Biyombo: “If one guy has it, God knows how fast that can spread.”

Kinumpirma ng Pis­tons ang balita pero hindi pinangalanan si Wood.

“A player on the Detroit Pistons, who is under the care of team medical staff and in self-isolation since Wednes­day night, was tested for COVID-19,” bahagi ng statement ng team. “A preliminary positive result came back on March 14.” (VE)