Wonderland makikilatis

MASUSUBUKAN si 2020 Presidential Gold Cup contender Wonderland sa Condition Race Merge (10) ngayong araw sa San Lazaro Leisure Park sa Carmona, Cavite.

Rerendahan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey-of-the-Year awardee Patty Dilema si Wonderland. mapapalaban sila sa mga coupled entriy na sina Our Tito-Forest Cover at Jayz-Chancetheracer at tigasing Righteous Ruby.

Ayon sa ibang karerista, may inam sina Righteous Ruby, Magtotobetsky at Our Tito kaya inaasahang magiging dikdikan ang labanan sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (PHILRACOM).

“Mapapalaban si Wonderland diyan lalo na kay Righteous Ruby, pero malay natin malaki ang experience na nakuha niya sa Presidential Gold Cup,” wika ni Andy Tuviera, karerista na taga-Sta. Ana.

May distansyang 1,500 metro, ang ibang kalahok ay sina The Accountant, Best Regards, Gomper Girl at Eugene Onegin.

Pumangatlo si Wonderland sa 2020 PGC na pinagwagian ni Pangalusian Island. (Elech Dawa)