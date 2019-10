Women’s volley team nag-podium sa AGP

Sumampa sa podium ang Philippine women’s national indoor volleyball team sa kakatapos na second leg ng Asean Grand Prix sa Sta. Rosa City Multi-Purpose Gym sa Laguna.

Nasungkit ng Pinay spikers ang bronze medal nang hindi makalusot sa Indonesia , 21-25, 17-25, 25-21, 21-25 sa torneo na naging test event para sa 30th Southeast Asian Games 2019 na itataguyod ng bansa sa Nob. 30-Ddis. 11.

Malaking kawalan sa PH 6 ang ‘di paglaro nina Alyssa Valdez, Maddie Madayag, Jia Morado at Jovelyn Gonzaga sa laban kontra Thailand dahil sa kanilang commitment sa Premier Volleyball League (PVL) game sa Iloilo City.

Naiuwing muli ng Thailand ang gold medal tapos ng perfect 6-0 win-loss record kasama na ang first leg games.

“It’s saddening that we lost. But it’s one way of seeing what other things we need to improve on as a team and also as an individual. We are really looking forward sa mga positive things na mangyayari pa sa team namin for future training camps. So hopefully mag-improve pa kami as a team,” ani Valdez , 26 na naghahanda na rin para sa SEA Games.

Naniniwala naman si coach Ceasael ‘Shaq’ delos Santos na may mga dapat pa silang gawin sa team.

“We must focus on our service and receiving. We also need to handle the pressure pagdating sa mga ganitong labanan. Sobrang laki ng factor ng crowd, napakalaking advantage nila so we have to be inspired by them.”

Tutungo sa Japan ang national team para sa training tapos ng kanilang mga tournament commitments. (Janiel Abby Toralba)