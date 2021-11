Women’s football sasabak sa India

ASAM ng Philippine National Women’s Football Team (PNWFT)masungkit ang isa sa limang awtomatikong tiket sa FIFA Women’s World Cup Australia & New Zealand 2023 sa pagsabak sa AFC Women’s Asian Cup na gaganapin sa India sa taong 2022.

Gayunman, matapos ang isinagawang draw para sa susunod na AFC Women’s Asian Cup ay tila inaabangan na agad ang pakikipagsalpukan nito sa powerhouse na Australia at kapitbahay na Thailand na kinukunsiderang mga tampok na labanan sa torneo.

Una nang napili para magkakasama sa Group A ang host India, China PR, Chinese Taipei at IR Iran habang nasa Group B ang Australia, Thailand, Indonesia at Philippines.

Napunta naman sa Group C ang Japan, Korea Republic, Vietnam at Myanmar.

Sa inilabas na premier ng FIFA, tinukoy nito ang labanan ng Pilipinas at Thailand bilang “match to watch.”

”With Australia the undisputed favourites to win the pool, its focus will be on Thailand versus Philippines in a fascinating, south-east Asian affair,” ayon sa FIFA matapos ang draw sa AFC House sa Kuala Lumpur, Malaysia. (Lito Oredo)