Women’s Congress inilunsad sa Malabon

Inilunsad sa pangunguna ng Malabon Gender and Development (GAD) Center ang Women’s Congress na may temang ‘Kabayanihan ng Kababaihan, Pagkakapantay-pantay at Pag-asenso sa Kabila ng Pandemya’ bilang pakikiisa sa buwan ng mga kababaihan, na sinuportahan ni Malabon City Mayor Antolin ‘Lenlen’ Oreta III at District II Councilor Enzo Oreta.

Kakaiba ang naging pagdiriwang ng Women’s Month sa lungsod ngayong taon dahil sa COVID-19. Ang mga kababaihan mula sa iba’t ibang sektor at organisasyon sa lungsod ay dumalo via Zoom kung saan lima naman sa kanilang mga lider ang nagtungo sa Malabon City Hall Penthouse upang ilatag ang mga layunin na nais nilang isulong para sa mga Kababaihang Malabonian. Ang mga ito ay naka-sentro sa (1) Karapatan: Paglaban sa diskriminasyon, (2) Kaligtasan: Pagtuligsa sa Karahasan, (3) Kapakanan: Abot-kamay na mga pangunahing pangangailangan, (4) Kabuhayan: Kapangyarihang magkaroon ng sariling trabaho at kaalamang pinansyal, at (5) Kakayanan: Kapasidad mamuno tungo sa pag-asenso.

Kasabay nito ay binigyang-diin din nila kung papaano naging instrumento ang mga programa mula sa City Hall nitong nakaraang mga taon sa pagkilala at pagsuporta sa mga pangangailangan ng mga kababaihan. Ayon naman kay Meliza Pili ng SAMAKA-KALIPI— isa sa mga pinakamalaking samahan ng mga kababaihan sa lungsod— ay bukod sa medical, financial, at educational assistance, nagpapasalamat sila para sa mga programang tulad ng E-Nanay Project, TUPAD, Balik Trabaho Program, at ibang livelihood projects na kapaki-pakinabang sa kanila sa gitna ng kasalukuyang pandemya.

Nagpahatid din ng pagbati at pakikiisa sa nasabing selebrasyon si Malabon City Mayor Antolin ‘Lenlen’ Oreta III. “Nagagalak ako na mayroon tayong Women’s Congress. Malaki ang naitutulong ng mga kababaihan sa pag-unlad ng minamahal natin na Malabon,” sabi ng alkalde.

Para naman kay Konsehal Enzo Oreta na tumatayo ring Committee Chairperson ng Women, Family, and PWD, hangang-hanga siya sa kontribusyon ng mga kababaihan sa pagpapabuti ng lungsod. “Tuwing mag-iikot ako sa iba’t ibang barangay, ay nakikita ko na tunay kayong malakas, maabilidad, at mapagkalinga. Lagi pong tandaan na basta’t sama-sama at tulong-tulong, kaya nateng ipagpatuloy ang pag-asenso ng Kababaihang Malabonian.” dagdag pa nito.

Samantala, naging bahagi din si iFM93.9 Radio DJ Kat Alibio na isang youth leader at alumna ng City of Malabon University ng nasabing event kung saan pinayuhan niya ang mga kababaihan na maging bilib sa sarili at sariling kakayanan dahil dito nagsisimula ang pag-asenso.