WNBA star pinatapyas boobs

SUMAILALIM sa surgery si Women’ National Basketball Association (WNBA) star Layshia Clarendon, pero hindi dahil sa injury kundi para magpatapyas ng kanyang boobs.

Layunin ng New York Liberty baller sa breast removal na hikayatin na rin ang mga kapwa trans athlete.

“I’m feeling free & euphoric in my body & want Trans people to know and see that we’ve always existed & no one can erase us,” giit ng ni 29-anyos, may taas na 5-6 at tubong San Bernardino, California.

‘Non-binary’ na ngayon kung maituturing si Clarendon na ang ibig sabihin ay walang specific na kasarian.

“Layshia does not identify as a man. They’re not journeying to a destination. Gender is actually a spectrum,” dagdag pa niya.

Napabilang sa liga na first round pick, ninth overall si Clarendon noong 2013 saka nakapag-2017 All-Star. (Aivan Denzel Episcope)