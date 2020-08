Wish sa Pasko COVID free

Hangad ni Pangulong Rodrigo Duterte na makapagsaya ang mga Pilipino sa kapaskuhan sa sandaling mayroon ng magagamit na bakuna kontra COVID-19.

Ito ay matapos ianunsiyo ni Pangulong Duterte sa kanyang mensahe sa bayan nitong Lunes ng gabi na mayroon ng natuklasang bakuna ang Russia at nangakong bibigyan ng vaccine ang Pilipinas.

“Hintay na lang kayo, kaunti na lang talaga. By December, sabi ko inthe fullness of God’s time, we will have a , hopefully, a COVID-free December and we can enjoy this Christmas season,” anang Pangulo.

Ang magiging hamon na lamang aniya sa vaccine ng Russia ay kung angkop ito sa lahing Pilipino kaya kailangan ng clinical trial para sa mga Pinoy.

“Dumaan na sa kanila yang ano–the measures that would ensure that it is really safe. Kaya lang whether or not it is safe for a particular race, kagaya ng Pilipino or Chinese, hindi natin malalaman unless we go into clinical trials,” dagdag ng Pangulo. (Aileen Taliping)