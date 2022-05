Wish ni Digong: 5 drug lord itumba bago bumaba

Hangad ni Pangulong Rodrigo Duterte na may maitumbang tatlo hanggang limang drug lord ang mga awtoridad bago siya bumaba sa puwesto sa Hunyo 30, 2022.

Sa kanyang Talk to the People, tinalakay ng pangulo ang hindi pa rin matapos-tapos na problema sa ilegal na droga sa bansa kahit puspusan ang ginagawang operasyon ng mga awtoridad.

Malaki aniyang pinsala ang idinudulot ng ilegal na droga sa mayorya ng mga Pilipino kaya gusto niyang makita na lumalaban ang mga drug lord sa anti-drug operations.

“Bago ako mag-alis, matatapos — makatapos lang tayo ng mga — mga tatlo o limang drug lords. Gusto ko patay, ayaw ko nang buhay. Gusto kong makita ang mga drug lord, lumaban kayo ‘pag dumating na ang pulis sa ano, I urge you to fight it out. We, I would tell them, my co-workers in government, we have to gamble, we have to fight them. At kung mag-fight man tayo, patayin na lang ninyo, itong mga drogang ito,” anang pangulo.

Armado ang mga drug lord at may kulturang handang pumatay kapag nasusukol kaya hindi aniya dapat maunahan ang mga pulis.

“Eh sabi ko sa mga pulis, huwag kayong magpauna. Treat every drug whatever armed. Kasi may mga pangsaksak ‘yan o may baril ‘yan, maniwala. Iyan ang kultura ng — the sub-culture of the drug problem is that — or it’s the main part of the main problem is that they are always armed with deadly weapons,” dagdag ng pangulo. (Aileen Taliping)