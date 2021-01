Wish ni Angel: Pumayat, ‘wag umulan sa kasal kay Neil

Ang daming wish ni Angel Locsin ngayong 2021. At lahat sila, makabuluhan para sa mga Pilipino.

Pero, isa sa mga tumatak sa mga hiling niya ay ang tungkol sa pagpayat niya, at tungkol sa kasal niya kay Neil Arce.

“Very happy to end 2020 (emitocon na super tawa) sa 2021, wala nang COVID, mananalo ako sa lotto, gaganda ang environment, wala nang corruption, more job opportunities for all, magandang education, magagandang values para sa mga kabataan, walang sakuna, walang masamang tao.

“Papayat ako, walang abuse, gaganda ang takbo ng economy, tataas ang sweldo ng lahat, babalik ang ABS-CBN, magandang love life para sa lahat, walang magugutom, walang magkakasakit, walang masasaktan, walang mangaabuso…

“Ibig sabihin, Lord, Kayo na po ang bahala at Kayo lang po ang makakagawa neto at kami pong mga tao ay mga instrumento Mo lang po, Panginoon. Please guide us para sa mas maganda at payapang mundo para sa lahat!” sabi niya.

Pero sa dulo nga, humiling siya na…

“PS. Sana hindi umulan sa kasal ko!”

Aliw, di ba? (Dondon Sermino)