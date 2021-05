‘Wise’ RAP Artist ng Lemery Batangas

Jolliber Reyes ang tunay na pangalan ni Wise. Graduating sa kursong Business Admistration at nagmamay-ari ng TULAK LOKAL Clothing, ARTHSON Graphics at ang bagong bukas na ARTHSON food Haus.

Ayon kay Jolliber na ang dating “Hari ng Sablay” na ngayon ay isa ng “Wise” dahil na rin sa mga hindi magandang karanasan nya sa buhay na naging inspirasyon nya para itama ang kanyang mga pagkakamali. Maagang na kapag pamilya at sumabak sa hamon ng buhay. Naging kargador, construction helper, gasoline boy at Iba pang mapagkakakitaan para maitawid ang kanyang pamilya.

Ang mga karanasan niya sa buhay ang naging daan para makapagsulat ng mga Rap composition na siya na rin mismo ang nag rap. Ayon kay Wise ang RAP ay isang modern poetry na nilahukan ng musika. Ito ang naging simula ng kanyang career bilang isang music rapper. Ito rin ang naging daan para makilala siya at makapag perform sa hindi na mabilang na mga Gig sa buong Pilipinas. Nagkaroon na din siya ng pagkakataon mag guest sa mga TV at Radio program dahil sa kanyang angking talento. Mapapanood ang kanyang mga music Video sa ibat ibang digital platform. Isa dito ay ang “Probinsyana”. Nakabuo na rin siya ng kanyang grupo na ” The Unit”na bumubuo ng kanilang music rap album at kasalukuyang naghahanap ng music producer para maisakatuparan ang isa sa malaking pangarap niya.

Dahil na rin sa mga naabot niya kahit alam natin na nagdaan siya sa hirap ay hindi ito naging hadlang para hindi siya tumulong sa mga nangangailangan kaya naman isa siya sa mga kabataan natin na sa ngayon ay tunay na naging inspirasyon. Kabilang siya sa organisasyong- Batangas Varsitarian 1932 bilang Presidente ng kanilang Chapter sa Mataas na Bayan sa kanilang lalawigan. Isa sa kanilang naging proyekto ay ang pagtayo ng tulay na daraanan ng mga matatanda at bata. At ngayon ay nais nilang magpatayo ng market place para sa mga street food vendor. Isa sa kanilang proyekto ngayon ay ang Lemery Street Idol isang charity event.

Abala rin Wise ngayon sa pag aaral dahil graduating na siya. Sa edad na 31 ay nagpatuloy siya ang pag- aaral dahil naniniwala siya na ang edukasyon ang pundasyon ng magandang buhay.

Sa panahon ng pandemya ay nakapagpatayo siya ng kanyang sariling restaurant na nagsimula lamang sa street food na may kapital na P5000 na inutang pa nya sa kanyang kapatid. Ngayon ay isa sa mga sikat na kainan ang Arthson sa Mataas na Bayan sa Lemery, Batangas . Isa ako at ang mga kasama ko sa nakatikim ng kanilang mga putahe ng kami ay dumayo sa Batangas. Nakakatawag pansin ang maganda at artistic na restaurant ni Wise. At dito ko nakilala si Wise na hindi ko akalain na isa palang rap artist. Naikwento nya ang kanyang buhay at ako ay tunay na inspire kaya naman ibinahagi ko ito.

Mula sa maloko, mabarkada at walang direksyon sa buhay dahil sa udyok ng kabataan ay nabigyan ng pagkakataon magbago at naging matagumpay.

Ayon kay Wise ” ang yaman ay hindi nadadala sa hukay ngunit ang yaman sa pakikisama at pagtulong ay isang kayamanan na hindi makakalimutan.

Hindi hadlang ang pinagdaanan para hindi magbago ng buhay subalit ito ang naging daan para maging matatag. Kung si Jolliber aka Wise ay kilala ng Rapper sa Lemery dapat lang natin Pasikatin at ang kanyang Rap Music sa buong Pilipinas at buong mundo. Maari ninyong Imessage si Wise sa kanyang Facebook Account na Wiseone Jhaiel Reyes.