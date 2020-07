Wirecard walang naipasok na pera sa Pinas –BSP

Iniimbestigahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) at Anti -Money Laundering Council kung may perang pumasok sa Pilipinas mula sa Wirecard, isang financial services provider na nabangkarote kamakailan sa kakukupit ng mga opisyal ng kompanya sa mga perang inimpok ng mga investors.

Sa isang pahayag, sinabi ng BSP na wala itong nakikitang perang pumasok sa Philippine banking system mula sa Wirecard base sa ebidensiyang mayroon ito ngayon at may sistema ito para matibre kung may malalaki o kaduda-dudang mga transaksyong nangyayari.

“As has been previously stated, current available evidence shows that the money did not enter the Philippine banking system. We have systems in place that sends us red flags in case of huge/suspicious transactions,” ayon sa BSP.

Ibinida ng BSP na ang masigasig na pagbabantay nito sa mga bangko at iba pang financial insitutions ay isa sa dahilan kaya’t naging masigla ang ekonomiya ng Pilipinas.

“Strong financial oversight has always been one of the hallmarks of the Philippines’ economic success,” sabi ng BSP.

Sa kabila ng mahigpit na banking secrecy laws ng bansa, sinabi ng BSP na magkakaroon ng full transparency at magbibigay ito ng update tungkol sa Wirecard. (Eileen Mencias)