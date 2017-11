Winwyn win-win sa Reina Hispanoamericana 2017

Nagluluksa ang Philippine entertainment industry dahil sa pagpanaw ni Isabel Granada noong Sabado sa Hamad General Hospital sa Doha, Qatar pero nabawasan ang lungkot na nararamdaman ng local showbiz nang mapanalunan ni Winwyn Marquez noong Sabado (Sunday morning, November 5, Philippine time) ang Reina Hispanoamericana 2017 crown sa coronation night na ginanap sa Siriono Hall of the Fexpo, Santa Cruz dela Sierra, Bolivia.

It’s such an honor to be the first Reina Hispanoamericana Filipinas.❤️ mamaya na po ang coronation night and maraming salamat sa lahat na nag message saakin, lahat na nag cocomment sa lahat ng tumawag maraming salamat po!. Sobrang overwhelming ang supporta niyo kahit first time natin mapasama sa pageant na ito. Kung alam niyo lang kung gaano kahirap mapasama sa RHA pero lahat ng pagod lahat talaga worth it dahil sa supporta and tiwala niyo. ❤️ i will give my best and sana makuha natin. 💕 LABAN FILIPINAS 😘 #ReinaTeresita A post shared by Teresita Ssen Winwyn Marquez (@wynmarquez) on Nov 4, 2017 at 9:06am PDT

Gumawa ng kasaysayan si Winwyn sa Reina Hispanoamericana dahil siya ang kauna-unahan na Asian at Filipina na nagwagi sa nabanggit na international beauty contest.

Hindi napigilan ni Winwyn ang mapaluha sa announcement na siya ang winner dahil sa sobrang kaligayahan at kara­ngalan na ibinigay niya sa ating bansa.

Si Miss Curacao Akisha Albert ang mahigpit na kalaban ni Winwyn pero sa huli, siya ang nagwagi dahil sa kanyang mahusay na sagot sa question and answer portion.

Pinalakpakan si Winwyn ng audience sa kanyang sagot sa tanong na: “How would you promote the Hispa­nic American culture with great difficulty or barrier of language?”

“Language can be learned, but the will and determination to contribute something to the organization cannot.

“It has to come from the heart and it has to be natural. I believe that kindness is a universal language…that if you treat people with tolerance, patience, and love, you will understand each other.

“Hispanic culture is not about la­nguage only. It’s about love for God, love for country, love for history and culture, and love for family.

“As a Filipina with a unique heritage, I am ready to promote the Hispa­nic culture, not just in Asia, but in the whole world. It is time to celebrate the Hispanic culture. It is meant to be ce­lebrated,” ang confidently beautiful na sagot ni Winwyn na halata na audience favorite dahil mainit ang pagtanggap sa kanya sa Parade of Nations, long gown, at swimsuit competition.





Reina…, nakakainip

Eksaktong 10 am nang magsimula ang live streaming ng Reina Hispanoamericana 2017 sa Youtube.

Mahaba ang spiels ng mga host at sobrang dami ng mga sponsor kaya nakakainip panoorin ang unang bahagi ng programa.

Napansin namin na si Winwyn ang huling nagpakilala sa Parade of Nations, siya ang unang tinawag na fina­list at huling isinalang sa question and answer segment.

Dahil limitado ang kaalaman ni Winwyn sa Spanish language, siya lamang ang gumamit ng interpreter pero pinalakpakan ng audience ang maiksi na pagsasalita niya sa wikang Español.